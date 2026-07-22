LIVE Italia-Australia 4-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Bettini trascina il Setterosa nel 1° quarto
L'incontro tra Italia e Australia nella pallanuoto femminile ai Mondiali 2026 si è concluso con un punteggio di 4-4. Durante il primo quarto, Bettini ha segnato un gol che ha portato il Setterosa in parità. Poco dopo, Gant ha realizzato un tiro che ha portato l’Italia avanti, mentre un tentativo di Leone si è infranto sulla traversa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5.43 Gooooooool!!! Gant va al centro da Cocchiere, che si gira e batte Palm! Italia-Australia 4-4. -6.31 TRAVERSA!! Cocchiere apre bene per Leone che da sola tenta il tiro che però si infrange sul legno. -6.55 Abby Andrew va a segno con un tiro dalla media distanza. Italia-Australia 3-4. -7.09 Controfuga delle australiane. Giustini commette fallo e concede la superiorità alle australiane. -7.25 Gant non riesce a deviare la palla verso la rete. Cocchiere commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone. -7.39 Superiorità per le azzurre con l’espulsione di Green. -8.00 Chiara Ranalli vince lo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia confirmó su equipo para enfrentarse a Australia de cara a la Fecha 3 de la serie del Hemisferio Sur del Nations Championship 2026 (Sáb 18/07 - 7:10Hrs ARG) Equipo completo: 15. Lorenzo Pani, 14. Louis Lynagh, 13. Juan Ignacio Brex, 12. Paolo Odo x.com
Un’altra grande sfida attende gli Azzurri Domani dalle 12:00 LIVE su Tv8 non perdetevi il match di Rugby Nations Championship tra Australia e Italia facebook
Caffè Italia * 22/07/26 reddit
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