LIVE Italia-Australia 4-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Bettini trascina il Setterosa nel 1° quarto

Notizia in breve

L'incontro tra Italia e Australia nella pallanuoto femminile ai Mondiali 2026 si è concluso con un punteggio di 4-4. Durante il primo quarto, Bettini ha segnato un gol che ha portato il Setterosa in parità. Poco dopo, Gant ha realizzato un tiro che ha portato l’Italia avanti, mentre un tentativo di Leone si è infranto sulla traversa.