L’Argentina Gimena Battiston si è unita alla Pallamano Ariosto per la prossima stagione di serie A1 femminile. La giocatrice, proveniente da un club internazionale, si è aggiunta al roster già composto. La società ha annunciato l’ingaggio senza fornire dettagli su altri trasferimenti. La squadra si prepara ufficialmente per il campionato di alto livello, con l’obiettivo di migliorare i risultati della passata stagione. La nuova stagione prenderà il via a breve.

Prosegue senza sosta la costruzione della Pallamano Ariosto in vista della prossima stagione nel campionato di serie A1 femminile. Nella giornata di ieri, è arrivata la firma dell’argentina Gimena Battiston, terzino destro, mancina, proveniente dal campionato spagnolo, dove nella scorsa stagione ha militato nella formazione del San Francisco de Asis Mijas. Non si tratta della prima esperienza italiana, per la Battiston, ma bensì di un ritorno, poichè due stagioni fa ha addirittura vinto lo scudetto in Italia vestendo la divisa dello Jomi Salerno. Giocatrice duttile, con grandi capacità nel rendersi pericolosa sfruttando l’abilità nel saltare le avversarie e costruirsi l’azione di tiro in proprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pallamano, l’argentina Gimena Battiston altro innesto per l’Ariosto nel campionato di A1

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Handball: Argentine Gimena Battiston joins Ariosto in the A1 championship.The Pallamano Ariosto team continues its ongoing development efforts for next season's Women's Serie A1 championship. sport.quotidiano.net