pallamano finali under 14 ariosto a misano

A Misano Adriatico si sta svolgendo la fase finale nazionale del campionato under 14 femminile di pallamano, parte del “Festival della Pallamano 2026”. Le partite si stanno giocando nel corso del weekend, coinvolgendo le migliori squadre under 14 del paese. La competizione si tiene nel palazzetto locale, con le giovani atlete che si affrontano in match intensi e ben seguiti dal pubblico.

Si sta disputando a Misano Adriatico, nel contesto del prestigioso “ Festival della Pallamano 2026 ”, la fase finale nazionale del campionato under 14 femminile. Parteciperà alla competizione anche la Pallamano Ariosto, grazie all’ottima stagione disputata dalle giovanissime ragazze del florido viviamo ferrarese, guidate in panchina da Katia Soglietti, figura di riferimento locale per tutto il mondo della pallamano femminile, che hanno ottenuto con merito il pass, per disputare la fase finale. Competizione che si disputa tra il 7 e il 12 luglio, che vedrà la Pallamano Ariosto esordire contro Cingoli, e in rapida successione affrontare poi le altoatesine del Brixen, storiche rivali anche nella massima categoria, e le toscane del Montecarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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