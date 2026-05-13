Canoa polo Bel debutto per il Canoa Club Ferrara nel campionato di serie A1 a Rovigo

Il Canoa Club Ferrara ha avuto un ottimo esordio nel campionato italiano di serie A1 di canoa polo, disputato a Rovigo. La squadra ha affrontato con successo la prima giornata del raggruppamento Nord, ottenendo risultati positivi. La manifestazione si è svolta in una vasca nel centro della città, coinvolgendo diverse squadre del settore. La partecipazione del club ferrarese ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti.

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Debutto da sogno per il Canoa Club Ferrara sezione polo nella prima giornata del campionato italiano di serie A1 raggruppamento Nord, andata in scena a Rovigo. La formazione ferrarese, neopromossa nella massima serie, ha sorpreso tutti imponendosi con un percorso netto: cinque vittorie su cinque partite e vetta della classifica con 15 punti. Il CCF ha mostrato fin da subito solidità e organizzazione, riuscendo a imporsi contro avversarie esperte della categoria: Canoa Club Ferrara-Circolo MM N. Sauro 6-4, Arenzano Canoa-Canoa Club Ferrara 3-5, Canottieri Firenze-Canoa Club Ferrara 1-2, Canoe Rovigo-Canoa Club Ferrara 1-3, Canottieri Ichnusa-Canoa Club Ferrara 0-5.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canoa polo. Bel debutto per il Canoa Club Ferrara nel campionato di serie A1 a Rovigo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canoa Club Ferrara polo tra i migliori d'Europa: quinto posto all'Internazionale di BolognaTra le protagoniste dell’edizione di quest’anno si è messa in luce la formazione di Serie A1 del Canoa Club Ferrara sezione Polo, pronta a misurarsi... Leggi anche: Canoa polo, al via la Serie A: doppio impegno per Catania tra Rovigo e Cagliari Si parla di: Canoa polo. Bel debutto per il Canoa Club Ferrara nel campionato di serie A1 a Rovigo. Canoa polo, prove positive delle squadre del Circolo nel primo turno della Serie A maschile e femminileDebutto stagionale per il Gruppo Sportivo Canoa Catania nel femminile e per la Polisportiva Canottieri Catania nel maschile ... cataniatoday.it Serie A1 maschile di canoa polo, prima giornata a Salerno: lo Jomar Club Catania conquista 6 puntiPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... cataniatoday.it