Palinuro bagnanti morsi dai pesci | diversi casi in pochi giorni

Un turista di 76 anni è stato morso da un pesce mentre nuotava a Palinuro, nel Cilento. L'uomo è uscito dall’acqua con una ferita profonda al polpaccio. In pochi giorni sono stati segnalati diversi episodi di bagnanti morsi da pesci nella stessa zona. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi medici o sulle specie coinvolte.

Un turista 76enne che stava facendo il bagno a Palinuro, nel Cilento, è l'ultima vittima di pesci che mordono i bagnanti: è uscito dall'acqua con una profonda ferita al polpaccio. Soccorso dai bagnini, è stato medicato. I casi sono frequenti nella zona da diversi giorni. Ma gli esperti invitano alla calma: sono episodi rari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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