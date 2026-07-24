I turisti morsi a sangue dai pesci a Palinuro due casi in pochi giorni nel Cilento | Perché reagiscono così

Due turisti sono stati mordicchiati dai pesci sulla spiaggia di Palinuro nel giro di pochi giorni. Un uomo di 76 anni è stato morso a una gamba mentre si trovava in acqua nelle Saline di Palinuro. La notizia è stata riportata da un quotidiano locale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dei pesci o sul numero totale di incidenti. La zona è frequentata da turisti durante la stagione balneare.

Un turista di 76 anni è stato morso a una gamba da un pesce mentre si trovava in acqua sulla spiaggia libera delle Saline di Palinuro, nel comune di Centola, come riporta Il Messaggero. L’uomo è riuscito a raggiungere la riva nonostante il dolore ed è stato soccorso subito dai bagnini in servizio, che hanno riscontrato una ferita piuttosto profonda con una perdita di sangue consistente. Si tratta del secondo episodio dello stesso tipo registrato sul litorale del Cilento nel giro di pochi giorni, dopo quello avvenuto a Pioppi, nel comune di Pollica. Come è stato soccorso il turista morso dal pesce. I bagnini hanno tamponato l’emorragia e stabilizzato il turista in attesa dei sanitari, che sono poi intervenuti per completare l’assistenza e disporre le cure del caso. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turisti morsi a sangue dai pesci in Cilento, allarme tra i bagnanti: è successo a Palinuro e a PioppiDue episodi di morsi da parte di pesci hanno coinvolto bagnanti nel Cilento, a Palinuro e Pioppi, nel giro di pochi giorni.

Leggi anche: Turisti morsi a sangue al polpaccio mentre nuotano in mare nel Cilento: due feriti in tre giorni, è allarme. L’ipotesi degli esperti: pesce balestra o barracuda

Temi più discussi: Cilento, due bagnanti morsi al polpaccio in tre giorni: ferite profonde, indiziato il pesce balestra; Turisti morsi a sangue dai pesci in Cilento, allarme tra i bagnanti: è successo a Palinuro e a Pioppi; Due turisti morsi da pesci in pochi giorni sulle spiagge del Cilento: abbondante perdita di sangue; Turisti morsi a sangue dai pesci in Cilento, allarme tra i bagnanti: è successo a Palinuro e a Pioppi.

Turisti morsi in mare da pesci nel Cilento, cresce l’attenzione salernonotizie.it/2026/07/23/tur… x.com

Turisti morsi a sangue dai pesci in Cilento, allarme tra i bagnanti: è successo a Palinuro e a PioppiDue episodi nel giro di pochi giorni, entrambi avvenuti sulle spiagge del Cilento, hanno acceso l’attenzione sulla presenza in mare di pesci in grado di provocare ferite anche importanti ... ilmattino.it

Turisti attaccati e morsi a sangue dai pesci: terrore in spiaggiaAnsia in alcune località turistiche italiane dove dei turisti sono stati attaccati e morsi a sangue da dei pesci. I fatti in spiaggia. Nel giro di pochi giorni, due episodi avvenuti sulle spiagge del ... newsmondo.it