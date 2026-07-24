Due episodi di morsi a sangue da parte di pesci sono stati segnalati nelle ultime settimane sulle spiagge del Cilento. Entrambi gli incidenti hanno coinvolto turisti che sono stati feriti durante il bagno. Si tratta di due episodi distinti, avvenuti in tempi ravvicinati, e hanno suscitato preoccupazione tra i bagnanti. La presenza di pesci capaci di causare ferite di una certa entità in mare è stata al centro delle segnalazioni.

Due episodi nel giro di pochi giorni, entrambi avvenuti sulle spiagge del Cilento, hanno acceso l’attenzione sulla presenza in mare di pesci in grado di provocare ferite anche importanti ai bagnanti. Gli episodi, verificatisi a Palinuro nel comune di Centola e a Pioppi di Pollica, hanno richiesto il tempestivo intervento dei soccorritori e ripropongono il tema della sicurezza lungo il litorale durante la stagione estiva, quando migliaia di persone affollano le coste cilentane. L’ultimo caso si è registrato sulla spiaggia delle Saline di Palinuro, nel territorio comunale di Centola. Un turista di 76 anni, mentre si trovava in acqua nel tratto di spiaggia libera, è stato improvvisamente morso a una gamba da un pesce. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Turisti morsi a sangue dai pesci, allarme tra i bagnanti: è il secondo episodio in pochi giorni

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