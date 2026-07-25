A Palermo, le carrozze trainate da cavalli per il trasporto turistico saranno progressivamente eliminate e sostituite da veicoli elettrici. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale, che ha approvato una delibera in questa direzione. La transizione riguarda le attività di trasporto turistico con carrozze e si inserisce in un piano di riduzione dell’uso di mezzi tradizionali. Nessun dettaglio sui tempi di attuazione o sui soggetti coinvolti.

A Palermo le carrozze trainate da cavalli per il trasporto turistico saranno gradualmente sostituite da veicoli elettrici. Lo ha deciso il Consiglio comunale, che ha approvato il provvedimento nell’ambito di un nuovo regolamento cittadino per il benessere animale che punta a coniugare sostenibilità, tutela degli animali e salvaguardia dell’occupazione di chi attualmente possiede una licenza. L’amministrazione dovrà mettere a punto un piano di riconversione entro tre mesi, mentre gli operatori avranno un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti. Le nuove disposizioni saranno valide per chi ha già una licenza, mentre non sarà più possibile rilasciare ulteriori autorizzazioni per il servizio a trazione animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Palermo, stop alle carrozze trainate da cavalli per il trasporto turistico: saranno sostituite da veicoli elettrici

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Corsa clandestina di cavalli a Palagonia

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