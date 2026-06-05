L' appello dell' Udc | a Palermo basta carrozze trainate da cavalli

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Udc ha chiesto di vietare le carrozze trainate da cavalli a Palermo a partire dal 2026. La richiesta si basa sull’idea che sia inaccettabile permettere ancora lo sfruttamento degli animali per il trasporto turistico. La proposta mira a mettere fine a questa pratica, che, secondo gli esponenti del partito, non dovrebbe più essere tollerata tra due anni. La questione riguarda la tutela degli animali e le modalità di promozione turistica.

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Nel 2026 è inaccettabile che Palermo continui a permettere lo sfruttamento dei cavalli per il trasporto turistico. Questa pratica, oltre a essere anacronistica, rappresenta una grave violazione del benessere animale, con cavalli costretti a lavorare sotto condizioni climatiche estreme, mettendo a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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