Carrozze trainate da cavalli Ferrandelli e Forzinetti disertano una riunione in Comune | insorgono le opposizioni

Gli assessori Fabrizio Ferrandelli e Giuliano Forzinetti non sono presenti alla riunione convocata in Comune per affrontare la questione delle carrozze trainate da cavalli. La loro assenza ha suscitato reazioni da parte delle forze di opposizione, che hanno espresso critiche in merito alla mancata partecipazione. La discussione riguarda il futuro di questa attività tradizionale e il suo possibile regolamento.

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Gli assessori Fabrizio Ferrandelli e Giuliano Forzinetti disertano la riunione convocata in Comune per discutere del destino delle carrozze trainate da cavalli e le opposizioni in Consiglio insorgono. “Dopo oltre un anno di dichiarazioni di intenti, annunci e promesse mai tradotte in atti.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spagna, Sanchez regolarizza 500mila migranti. Insorgono le opposizioniIl governo spagnolo di Pedro Sanchez ha approvato in Consiglio dei ministri il "Real Decreto" che avvia il processo di regolarizzazione straordinaria... Stop della maggioranza al congedo paritario. Insorgono le opposizioniAGI - La maggioranza stoppa la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo paritario per entrambi i genitori. Argomenti più discussi: Palermo ostaggio delle carrozze: nel 2026 i cavalli continuano a trascinare il passato; L’Umbria che include; Heritage, packaging patriottico e storytelling, così Budweiser festeggia i suoi 150 anni e i 250 degli Usa; Carrozza con cavallo coinvolta in un incidente in via Roma, associazioni, basta con questa barbaria, Ferrandelli: Amministrazione attivatasi subito. Park Tunnel, Nottingham, Regno Unito Costruito nel 1855 da Thomas Chambers Hine. Questo è stato progettato per permettere l'accesso a carrozze trainate da cavalli. Scolpito in calcare e supportato dal calcare. reddit Vittoria! Malaga dice addio alle carrozze trainate da cavalli: in estate ci sono anche 45 gradiEntro quest’anno Malaga dirà finalmente addio alle carrozze trainate da cavalli, ponendo fine a una tradizione turistica secolare. La decisione del comune è stata presa principalmente per motivi di ... greenme.it