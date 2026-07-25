palasport nuove prove sulle travi sono in corso in questi giorni e i risultati saranno determinanti

In questi giorni si stanno svolgendo prove di carico sulle travi del Palazzetto delle arti e dello sport. Le verifiche, che durano da alcuni giorni, sono decisive per il proseguimento dei lavori. I risultati delle prove determineranno se il progetto potrà riprendere o se sarà necessario intervenire con ulteriori interventi di consolidamento. La conclusione delle prove è attesa a breve. Fino ad ora non sono stati resi noti dettagli sui dati raccolti.

Sono in corso in questi giorni le prove di carico sulle travi del Palazzetto delle arti e dello sport. Sono giorni decisivi, insomma, che definiranno il futuro del maxi progetto bloccato ormai da un anno. Il 4 agosto 2025 l’esito fu negativo: le enormi travi progettate per la copertura dell’impianto si deformarono. E da lì si è aperto un capitolo delicatissimo per la maxi opera, il cui cantiere già prima (tra pandemia, interdittive antimafia che hanno colpito le ditte e guerra in Ucraina con lievitazione dei prezzi dei materiali) non aveva avuto vita semplice. Le prove di carico di questi giorni erano già state annunciate dal Comune a inizio giugno e a eseguirle è l’impresa 4 Emme Service spa di Bolzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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