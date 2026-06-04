Palazzetto dello sport affidate le nuove prove di carico sulle maxi travi | l' esito entro la fine dell' estate

Notizia in breve

Il Comune di Ravenna ha incaricato un’azienda specializzata di eseguire nuove prove di carico sulle travi della copertura del Palazzetto delle arti e dello sport. Le verifiche, che riguardano le strutture portanti, sono in corso e i risultati sono previsti entro la fine dell’estate. L’obiettivo è valutare lo stato di conservazione delle travi e assicurare la sicurezza dell’edificio. Le prove di carico sono parte di un intervento di controllo e verifica strutturale del complesso.