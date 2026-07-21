Quali saranno le partite di questi Mondiali che saranno ricordate?

Da ilnapolista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali, alcune partite sono destinate a essere ricordate. La fase più intensa si è conclusa, con le partite che hanno coinvolto molte nazionali. Le gare sono state giocate con intensità e hanno prodotto risultati significativi. La competizione continua, ma alcune sfide si sono già distinte per il loro livello di spettacolo e tensione. Non sono ancora definitive le partite future, ma quelle già disputate resteranno nel ricordo degli appassionati.

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Passata è la tempesta. Si potrebbe ben dire che è passata la tempesta se non si peccasse di sacrilegio nel richiamare l’incipit di una delle più famose poesie del grande Giacomo Leopardi. Ma il riferimento in questo caso è di tutt’altro genere nel senso che ci permette finalmente di mettere la parola fine sugli ultimi campionati mondiali di calcio che sono stati davvero tempestosi o per meglio dire sono stati colpiti da numerosi episodi per molti aspetti imprevisti e sconvolgenti. L’osservazione di fondo nasce dal dover constatare, come avviene per quasi tutti gli accadimenti a carattere popolare (festival, eventi sportivi vari, elezioni di ogni genere, ecc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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