Palaia | vitello di 300 chili cade in una forra recuperato dai vigili del fuoco con l’elicottero

Da firenzepost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vitello di circa 300 chili è caduto in una forra nel comune di Palaia. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8 del mattino e hanno recuperato l’animale utilizzando un elicottero. L’intervento si è concluso senza segnalare feriti o complicazioni. La zona interessata si trova in provincia di Pisa.

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PALAIA (PISA) – Singolare e delicato intervento dei vigili del fuoco oggi, 25 luglio 2026, in provincia di Posa. Una squadra è intervenuta alle ore 08:00 nel comune di Palaia per soccorrere un bovino di 300 kg. L’animale, durante il pascolo all’interno di un campo, ha sfondato la recinzione ed è scivolato in una forra, profonda e stretta gola rocciosa a pareti verticali scavata dall’acqua, in zona impervia. Considerata la particolarità del luogo dell’intervento è stato valutato di recuperare il vitello con l’ausilio dell’elicottero VV.F. Drago del Reparto Volo di Cecina con apposita imbracatura e fascia per animali. La squadra VVF ha collaborato anche con il veterinario presente sul posto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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