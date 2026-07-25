Vitello di 300 chili precipita in una forra per salvarlo serve l’elicottero

Notizia in breve

Un vitello di circa 300 chili è caduto in una forra e ha richiesto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per essere recuperato. L’animale si trovava in una zona impervia e difficile da raggiungere a piedi. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze e ha sollevato il vitello, trasportandolo in un’area più sicura. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.