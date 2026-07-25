Vitello di 300 chili precipita in una forra per salvarlo serve l’elicottero
Un vitello di circa 300 chili è caduto in una forra e ha richiesto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per essere recuperato. L’animale si trovava in una zona impervia e difficile da raggiungere a piedi. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze e ha sollevato il vitello, trasportandolo in un’area più sicura. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Palaia (Pisa), 25 luglio 2026 – Un intervento di soccorso davvero molto particolare, quello andato in scena a Palaia: è stato necessario far intervenire un elicottero dei vigili del fuoco per salvare un animale precipitato in una forra. La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco di Pisa alle 8 di sabato mattina: il proprietario dell’animale aveva segnalato che un vitello del peso di circa 300 chili aveva sfondato il recinto durante il pascolo, scivolando in una forra in zona impervia. https:www.lanazione.itvideovitello-recuperato-con-lelicottero-era-precipitato-in-una-forra-jzxsjnzs Considerata la particolarità del luogo, è stato necessario far intervenire l’elicottero Drago del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Cecina con tanto di apposita imbracatura e fasce per animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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