Questa mattina alle 8,30, i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti per un’auto che è caduta da un piano stradale, rotolando sulla rampa sottostante. A bordo dell’auto si trovava un conducente che è stato recuperato dai soccorritori. L’incidente si è verificato sulla rampa di accesso carrabile sotto il livello stradale. Nessuna informazione è stata comunicata sulle condizioni della persona coinvolta.

SIENA – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa mattina alle 8,30 per un’autovettura che dal sovrastante piano stradale, è precipitata con il conducente all’interno, sulla rampa di accesso carrabile sottostante. La squadra ha provveduto alla stabilizzazione del veicolo e al recupero della persona all’interno, trasportato poi al locale pronto soccorso, dal personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cade con l’auto in una rampa sotto il piano stradale: recuperato dai vigili del fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Cucciolo di falco cade dal nido: recuperato dai vigili del fuocoNel quartiere Sant'Elia di Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti oggi per recuperare un cucciolo di falco caduto dal nido.

Cavallo finisce in una buca: recuperato con la gru dai Vigili del FuocoNel pomeriggio di oggi ad Arezzo, un cavallo è caduto in una buca e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Temi più discussi: Violento scontro con auto, motociclista cade sull'asfalto: trasportato in ospedale; Schianto con un'auto, centauro cade sbatte la testa sul marciapiede: grave un 51enne di Ascoli; L'ho vista scendere dall'auto e sparire, urlava 'sto morendo': donna cade in un tombino aperto a New York e muore per arresto cardiaco; Si scontra con 2 auto e perde il casco, muore motociclista.

Tromba d'aria nel Brindisino, cade pino secolare su provinciale. L'episodio tra Ostuni e San Michele Salentino, non ci sono auto coinvolte. #ANSA x.com

Cade nel canale con l'auto, un 32enne albanese si tuffa e lo salva: Stava per morireDeve la propria vita a un 32enne albanese Giuseppe Salvalajo, imprenditore padovano salvato dalle acque del canale Battaglia poco dopo le 11.00 di giovedì 20 novembre. L'anziano impresario, fondatore ... rainews.it

Tragico schianto a Bono: finisce con l’auto fuori strada, muore 53enneIncidente mortale nella notte a Bono, in via Adelasia. Roberto Chessa, 53 anni, per cause in corso di accertamento è precipitato con la sua Fiat Punto, di cui aveva perso il controllo, in una piccola ... unionesarda.it