?”Grazie all’attenta ed efficace attività di controllo e vigilanza dei gruppi consiliari di opposizione “Paideia” e “Insieme”, l’amministrazione comunale di Pago Veiano è stata costretta, nella seduta odierna del Consiglio comunale, a rinviare la discussione dell’unico punto sostanziale all’ordine del giorno. Un rinvio reso inevitabile da una grave disattenzione e da un’incredibile leggerezza nell’esame degli atti amministrativi da parte della maggioranza guidata dal Sindaco Mauro De Ieso”. Lo fanno presente le due formazioni di minoranza dell’assemblea cittadina pagoveianese.?”La questione ha riguardato la discussione relativa al Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa sui Rifiuti (TARI). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Pago Veiano, il Consiglio rinvia il punto sul PEF TARI: l’opposizione frena la maggioranza

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