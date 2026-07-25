Il Consiglio comunale di Monteiasi si riunirà giovedì 30 luglio in seduta straordinaria e pubblica. Durante la riunione verranno discussi i provvedimenti relativi alla gestione del servizio rifiuti per il 2026, tra cui il Piano economico-finanziario e le tariffe Tari. La convocazione riguarda esclusivamente questi punti all’ordine del giorno. La seduta è aperta al pubblico e si svolgerà in aula.

Tarantini Time Quotidiano Il Consiglio comunale di Monteiasi tornerà a riunirsi giovedì 30 luglio per una seduta straordinaria e pubblica dedicata ai principali provvedimenti relativi alla gestione del servizio rifiuti per il 2026. La convocazione è stata fissata alle ore 8.30 nell’aula consiliare “C. Caretta”, mentre l’eventuale seconda convocazione è prevista per venerdì 31 luglio alle ore 9. Saranno due gli argomenti all’esame dell’assemblea. Il primo riguarda la presa d’atto della determina Ager n. 242 del 23 luglio 2026 e della relativa relazione sulla procedura di validazione del Piano economico finanziario (Pef) per il periodo 2026-2029 del Comune di Monteiasi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi, convocato il Consiglio comunale: in aula Pef e tariffe Tari 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Qualiano, convocato il Consiglio comunale: Tari e bilancio in aulaIl Consiglio comunale di Qualiano è stato convocato per il 27 luglio alle 17:30 nella Sala Consiliare di Piazza del Popolo.

Leggi anche: Monteiasi, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno la vertenza Leonardo