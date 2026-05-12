Aree interne confronto del Pd a Pago Veiano sul futuro dei territori
Nel comune di Pago Veiano si è svolto un incontro tra membri del Partito Democratico, focalizzato sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’occupazione e della coesione dei territori interni. Durante l’iniziativa sono stati discussi i progetti e le strategie future per le aree interne, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali o opinioni personali. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini interessati alle questioni territoriali.
Il Circolo Intercomunale del Partito Democratico di Pago Veiano, Pesco Sannita e Pietrelcina organizza l’incontro pubblico dal titolo: “Territori che resistono – Costruire sviluppo nelle aree interne”. L’iniziativa si terrà il prossimo 5 giugno 2026 alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pago Veiano. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulle prospettive di crescita e rilancio delle aree interne, con particolare attenzione ai temi della coesione territoriale, dello sviluppo sostenibile, del lavoro e delle opportunità per le comunità locali. A moderare il dibattito sarà Mario Molinara, dirigente PD.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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