Durante la ventesima tappa del Tour de France 2026, Kuss ha commesso un errore di percorso, permettendo a Carapaz di attaccare e vincere. Carapaz, 33 anni, ha conquistato la vittoria e la Maglia a Pois, mantenendo una presenza costante in salita. Evenepoel si è distinto per la sua brillantezza, mentre Kuss ha perso terreno a causa di un passo sbagliato. La tappa si è conclusa con un sorpasso decisivo di Carapaz sull'americano.

PAGELLE VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Richard Carapaz, voto 10: 33 anni e una voglia matta di continuare ad attaccare e vincere. Oggi si prende tutto quello che può: la vittoria regalata da Kuss (ma fondamentale è stato il suo rimanere alle calcagna dello statunitense) e anche la Maglia a Pois. Tour de France da sogno per l’ecuadoriano. Sepp Kuss, voto 8: non cerca scuse e ammette l’errore. “Non ero lucido, vedevo Carapaz avvicinarsi e ho sbagliato”. L’importante è che sia andato tutto bene. La vittoria era vicina per lo statunitense che forse oggi era il più forte, ma si è dovuto accontentare di un piazzamento dopo il brutto errore in discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Kuss sbaglia, Carapaz ne approfitta. Evenepoel brillante

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