Pagelle Tour de France 2026 | Kuss sbaglia Carapaz ne approfitta Evenepoel brillante

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la ventesima tappa del Tour de France 2026, Kuss ha commesso un errore di percorso, permettendo a Carapaz di attaccare e vincere. Carapaz, 33 anni, ha conquistato la vittoria e la Maglia a Pois, mantenendo una presenza costante in salita. Evenepoel si è distinto per la sua brillantezza, mentre Kuss ha perso terreno a causa di un passo sbagliato. La tappa si è conclusa con un sorpasso decisivo di Carapaz sull'americano.

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PAGELLE VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Richard Carapaz, voto 10:  33 anni e una voglia matta di continuare ad attaccare e vincere. Oggi si prende tutto quello che può: la vittoria  regalata  da Kuss (ma fondamentale è stato il suo rimanere alle calcagna dello statunitense) e anche la Maglia a Pois. Tour de France da sogno per l’ecuadoriano. Sepp Kuss, voto 8:  non cerca scuse e ammette l’errore. “Non ero lucido, vedevo Carapaz avvicinarsi e ho sbagliato”. L’importante è che sia andato tutto bene. La vittoria era vicina per lo statunitense che forse oggi era il più forte, ma si è dovuto accontentare di un piazzamento dopo il brutto errore in discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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