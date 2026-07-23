Durante la diciottesima tappa del Tour de France 2026, Richard Carapaz ha vinto la tappa, confermando il ruolo di favorito e dimostrando grande forza e classe. La frazione è stata caratterizzata da un percorso impegnativo, che ha visto il corridore ecuadoriano distanziarsi sugli ultimi chilometri e tagliare il traguardo con ampio margine. Schmid ha invece mostrato un'ottima prestazione, distinguendosi tra gli altri concorrenti.

PAGELLE DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Richard Carapaz, voto 10: era la sua tappa, indicato come favorito dai bookmakers e se l’è presa di forza e classe. EF Education – EasyPost che in tutti i modi ha provato a lanciare l’ecuadoriano nell’attacco giusto, poi quando è entrato è stata solo una lunga attesa per l’ascesa finale dove ha fatto il vuoto. Mauro Schmid, voto 9: Tour de France strepitoso per l’elvetico che è a caccia di un nuovo contratto e lo troverà sicuramente. Secondo ieri, secondo oggi, primo a Belfort: condizione straripante. È sempre all’attacco e sempre protagonista. Negli ultimi due giorni ha semplicemente trovato un avversario più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Carapaz vince da campione. Schmid brillantissimo

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