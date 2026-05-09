Pagelle Cesena Juve Primavera | TOP e FLOP al termine della prima frazione
Al termine della prima frazione della partita tra Cesena e Juventus Primavera, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti dell'incontro valido per la 37esima giornata del campionato Primavera 1. Le pagelle hanno evidenziato le prestazioni di alcuni dei principali attori in campo, distinguendo tra i migliori e quelli che hanno avuto difficoltà durante la prima metà del match. I voti sono stati pubblicati per analizzare le singole performance delle squadre.
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