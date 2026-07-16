Con l'inizio del raduno e degli allenamenti, la stagione del Milan è iniziata ufficialmente. Tra i giocatori presenti a Milanello ci sono Nkunku e Chukwueze, che stanno formando una nuova coppia in attacco. Non tutti i calciatori sono disponibili, ma si lavora per preparare la squadra alla nuova stagione. La rosa si sta assemblando e le prime prove in campo sono state avviate.

Con l'inizio del raduno e, di conseguenza, degli allenamenti, è iniziata ufficialmente anche la stagione rossonera. I calciatori disponibili a Milanello sono molti, ma non tutti. I rossoneri impegnati nel Mondiale, infatti, arriveranno tra qualche settimana: una carenza importante per Amorim che però può sfruttare questo momento per sperimentare e conoscere i nuovi ragazzi a disposizione. Tra i rientrati al Milan, Chuckwueze è forse il profilo di cui si è parlato di più nell'ambiente: Amorim ha speso belle parole per l'attaccante nigeriano, ribadendo la sua volontà di trattenerlo in rossonero per la prossima stagione: " Chukwueze resterà con noi, perché di servono giocatori da uno contro uno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Nkunku-Chukwueze, la nuova coppia che scoppia per il Milan?

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