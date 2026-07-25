Un messaggio semplice, affettuoso e con quel pizzico di ironia che contraddistingue la famiglia Martire. Il conduttore televisivo Massimo Martire ha voluto dedicare un pensiero speciale alla mamma in occasione del suo compleanno, condividendo sui social una fotografia e un messaggio carico di affetto insieme ai fratelli Pietro e Giovanna. “ Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra mamma dai suoi tre figli scostumati! ” ha scritto Martire, aggiungendo una battuta che racconta il suo carattere ironico: “ Pensare che dovevo essere figlio unico! ”. Un augurio accompagnato dal sorriso e dalla complicità familiare, con i tre figli riuniti per celebrare una figura centrale della loro vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Padova. Massimo Martire festeggia la mamma: “Tantissimi auguri dalla sua banda di figli scostumati”

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