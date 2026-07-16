Durante la semifinale dei Mondiali 2026, l’Argentina ha vinto contro l’Inghilterra per 2 a 1, con una rimonta finale. La partita ha attirato l’attenzione di molti argentini all’estero, tra cui alcune celebrità. Una di queste, nota per la sua passione per la nazionale, ha festeggiato coperta solo dalla bandiera argentina, mostrando entusiasmo senza riserve. La scena è stata condivisa sui social e ha fatto il giro del web.

La semifinale dei Mondiali 2026, che ha visto l’Argentina rimontare e battere l’Inghilterra per 2 a 1, non è stata solo una sfida sul campo, ma un vero e proprio evento per tutti gli argentini sparsi nel mondo, personaggi famosi compresi. In prima fila a tifare per la Selección, in un elegante ristorante, c’era anche una scatenata Belen Rodriguez: la showgirl, infatti, forte delle sue origini argentine, ha guardato la partita insieme al nuovo amore Gaetano Fidanzati (che ha suggellato la serata con una dedica social a suon di cuori biancocelesti), ma anche in collegamento con amici argentini. La showgirl, dopo la vittoria, non ha nascosto la sua emozione, festeggiando un trionfo che in patria vale molto più di una semplice qualificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Belen Rodriguez tifosa sfegatata: festeggia la "sua" Argentina coperta solo dalla bandiera

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