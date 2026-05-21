Colleferro Tanti ma tantissimi auguri a Clara Sciarretta che oggi 21 Maggio festeggia il suo 100° compleanno

Oggi a Colleferro si celebra un traguardo speciale: il centesimo compleanno di Clara Sciarretta. Nata a Sessa Aurunca, si è trasferita nella cittadina circa 72 anni fa, dove ha trascorso gran parte della sua vita. La sua famiglia e gli amici le hanno rivolto molti auguri in questa giornata, che rappresenta un momento di festa e di ricordo per la comunità locale. La ricorrenza ha attirato l’attenzione di diverse persone che hanno voluto condividere questo evento significativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui