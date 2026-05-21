Colleferro Tanti ma tantissimi auguri a Clara Sciarretta che oggi 21 Maggio festeggia il suo 100° compleanno

Da cronachecittadine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Colleferro si celebra un traguardo speciale: il centesimo compleanno di Clara Sciarretta. Nata a Sessa Aurunca, si è trasferita nella cittadina circa 72 anni fa, dove ha trascorso gran parte della sua vita. La sua famiglia e gli amici le hanno rivolto molti auguri in questa giornata, che rappresenta un momento di festa e di ricordo per la comunità locale. La ricorrenza ha attirato l’attenzione di diverse persone che hanno voluto condividere questo evento significativo.

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Cronache Cittadine COLLEFERRO – È nata a Sessa Aurunca, ma vive a Colleferro da ben 72 anni. Si chiama Clara Sciarretta (vedova L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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