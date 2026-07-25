Stasera si tiene al Verucchio Music Festival il concerto di Pacifico, nome d’arte di Luigi De Crescenzo. L’artista presenta ‘Collezioni 2000-2026’, uno spettacolo intimo e antologico. Durante la serata, è previsto un omaggio a Ornella Vanoni, elemento ricorrente nei suoi concerti. L’evento inizia alle 21 e vede l’artista esibirsi con un repertorio che ripercorre oltre vent’anni di carriera.

"Nei miei concerti non manca mai un omaggio a Ornella Vanoni ". Non farà eccezione ‘Collezioni 20002026’, il concerto intimo e antologico che il cantautore, autore e scrittore Pacifico (al secolo Luigi De Crescenzo) porta stasera (ore 21) sul palco del Verucchio Music Festival. Accompagnato al piano da Carlo Gaudiello, l’artista ripercorrerà oltre 25 anni di carriera sfogliando un’agenda colma di appunti, stralci dei suoi libri e brani scritti per sé e per i più grandi nomi della musica italiana. Un percorso ricco e poliedrico che conta sei album all’attivo e due presenze al Festival di Sanremo, la più recente nel 2019 proprio accompagnando Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pacifico, ’Collezioni’ in scena: "Ornella emoziona ancora tutti"

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