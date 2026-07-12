C’è un’Ornella Vanoni che tutti conoscono attraverso le sue canzoni e un’altra, più intima, fatta di confidenze, ironia e imprevedibilità. È quella che Pacifico, nome d’arte di Luigi De Crescenzo, porta in scena martedì in piazza Piacentini (alle 21,30) con Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni: le parole, la musica. Secondo appuntamento della rassegna Nel cuore e nell’anima, a San Benedetto del Tronto. Pacifico, dal libro al teatro: cosa cambia? "Più che cambiare, continua. Il libro ( Vincente o perdente, scritto assieme a Ornella) nasceva già come un diario sentimentale. Sul palco porto anche registrazioni della nostra frequentazione, durata due anni, ogni volta che potevo raggiungerla dalla Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pacifico e l’omaggio a Vanoni: "Ornella, potente e imprevedibile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'omaggio di per : canta una sua versione del brano cult La musica è finita.

Notizie e thread social correlati

Pacifico: «A Jesolo le mie canzoni piano e voce. Poi il mio omaggio a Ornella Vanoni in giro per l'Italia»Il cantante e autore italiano Pacifico terrà un concerto all'alba a Jesolo domenica 14 giugno, nell'ambito del Festival Aqua.

Semplicemente Ornella. Vanoni, omaggio in piazzaStasera alle 21, il borgo di Raggiolo ospiterà l’evento “Semplicemente Ornella”, un omaggio dedicato alla cantante italiana.

Temi più discussi: Pacifico e l’omaggio a Vanoni: Ornella, potente e imprevedibile; Ornella Vanoni. Parole e musica. Pacifico e la biografia al contrario per l’omaggio a una donna libera; Arisa, Massini. E all’alba le note di Pacifico; A Genova torna BookPride, omaggi a Deledda e Collodi.

Pacifico e l’omaggio a Vanoni: Ornella, potente e imprevedibileDalla collaborazione tra i due artisti è nato lo spettacolo ’Diario sentimentale di una donna libera’ ... msn.com

[Spoilers ESTESI]. Jaehaerys è stato uno dei migliori re che Westeros abbia mai avuto? Sì, lo è stato. Ha mantenuto il regno in pace per 55 anni? Sì, l'ha fatto. Quindi, mi piace? No, affatto. reddit

Ornella Vanoni. Parole e musica. Pacifico e la biografia al contrario per l’omaggio a una donna liberaDomani sera al molo dei Pescatori di Monterosso lo spettacolo con cui debutta il festival ’Five’ Diceva di voler essere ricordata come una nuvola arancione e aveva dentro di sé una vitalità pazzesca ... msn.com