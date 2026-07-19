Al Parco ’Diario di una donna libera’ Pacifico ricorda Ornella Vanoni
Al Parco della Maremma, il calendario estivo continua con un omaggio musicale dedicato a Ornella Vanoni, inserito nella rassegna Parco aperto. La manifestazione mira a unire arte e divulgazione scientifica lungo i sentieri dell’area protetta.
GROSSETO Prosegue con la musica, con un omaggio alla straordinaria Ornella Vanoni, il calendario estivo di Parco aperto, la rassegna organizzata dal Parco della Maremma, per portare l’arte e la divulgazione scientifica anche sui sentieri dell’area protetta. Si parte oggi con "Diario sentimentale di una donna libera – Ornella Vanoni – Le parole, la musica", lo spettacolo che Pacifico dedicata a un’incredibile artista, portavoce di messaggi di grande modernità. L’appuntamento è sull’itinerario A6, alle 18.45. In una radura in mezzo al verde si assiste allo spettacolo seduti su cuscini (per arrivare sul sentiero è possibile partire dal centro visite di Alberese o dal paese, dirigendosi nella strada a sinistra della chiesa). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Pacifico (omaggio a Ornella Vanoni) Domenica 19 luglio, lungo l’itinerario A6 del Parco della Maremma, Pacifico porterà Diario sentimentale di una donna libera, uno spettacolo intenso e poetico che rende omaggio all’indimenticabile Ornella Vanoni. Ca facebook
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