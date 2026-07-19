GROSSETO Prosegue con la musica, con un omaggio alla straordinaria Ornella Vanoni, il calendario estivo di Parco aperto, la rassegna organizzata dal Parco della Maremma, per portare l’arte e la divulgazione scientifica anche sui sentieri dell’area protetta. Si parte oggi con "Diario sentimentale di una donna libera – Ornella Vanoni – Le parole, la musica", lo spettacolo che Pacifico dedicata a un’incredibile artista, portavoce di messaggi di grande modernità. L’appuntamento è sull’itinerario A6, alle 18.45. In una radura in mezzo al verde si assiste allo spettacolo seduti su cuscini (per arrivare sul sentiero è possibile partire dal centro visite di Alberese o dal paese, dirigendosi nella strada a sinistra della chiesa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Parco ’Diario di una donna libera’. Pacifico ricorda Ornella Vanoni

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