Al Parco ’Diario di una donna libera’ Pacifico ricorda Ornella Vanoni

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Parco della Maremma, il calendario estivo continua con un omaggio musicale dedicato a Ornella Vanoni, inserito nella rassegna Parco aperto. La manifestazione mira a unire arte e divulgazione scientifica lungo i sentieri dell’area protetta.

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GROSSETO Prosegue con la musica, con un omaggio alla straordinaria Ornella Vanoni, il calendario estivo di Parco aperto, la rassegna organizzata dal Parco della Maremma, per portare l’arte e la divulgazione scientifica anche sui sentieri dell’area protetta. Si parte oggi con "Diario sentimentale di una donna libera – Ornella Vanoni – Le parole, la musica", lo spettacolo che Pacifico dedicata a un’incredibile artista, portavoce di messaggi di grande modernità. L’appuntamento è sull’itinerario A6, alle 18.45. In una radura in mezzo al verde si assiste allo spettacolo seduti su cuscini (per arrivare sul sentiero è possibile partire dal centro visite di Alberese o dal paese, dirigendosi nella strada a sinistra della chiesa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Al Parco ’Diario di una donna libera’. Pacifico ricorda Ornella Vanoni
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