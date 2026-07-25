Otamendi annuncia il ritiro dell’Argentina dopo 17 anni di carriera internazionale

Notizia in breve

Il difensore argentino ha annunciato il ritiro dalla nazionale dopo 17 anni di attività. Otamendi ha comunicato la decisione sui social, specificando di aver concluso la carriera internazionale all’età di 38 anni. La sua carriera con la nazionale è durata dal 2006, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi. La notizia ha generato reazioni sui social media, senza che siano state riportate polemiche ufficiali.