Otamendi annuncia il ritiro dell’Argentina dopo 17 anni di carriera internazionale
Il difensore argentino ha annunciato il ritiro dalla nazionale dopo 17 anni di attività. Otamendi ha comunicato la decisione sui social, specificando di aver concluso la carriera internazionale all’età di 38 anni. La sua carriera con la nazionale è durata dal 2006, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi. La notizia ha generato reazioni sui social media, senza che siano state riportate polemiche ufficiali.
2026-07-24 18:57:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il difensore dell’Argentina Nicolas Otamendi ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale all’età di 38 anni dopo 17 anni di carriera con la nazionale. Otamendi ha fatto la sua ultima apparizione con la maglia dell’Argentina quando è entrato dalla panchina nella sconfitta per 1-0 di domenica ai supplementari contro la Spagna nella finale della Coppa del Mondo, calando il sipario su una carriera che comprendeva quattro tornei. “Oggi mi ritrovo a scrivere le parole più difficili di tutta la mia carriera”, ha scritto Otamendi su Instagram. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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