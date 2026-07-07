Argentina delirio dopo la rimonta con l' Egitto | Otamendi guida la festa

Da video.gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Argentina ha vinto negli ottavi di finale del Mondiale contro l'Egitto, passando da 0-2 a 3-2 in 13 minuti. Otamendi ha guidato la rimonta e la festa tra i giocatori negli spogliatoi. La squadra ha esultato con cori e bandiere, dopo aver ribaltato il risultato in modo sorprendente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Argentina ha ribaltato l’Egitto negli ottavi di finale del Mondiale con una rimonta clamorosa: da 0–2 a 3–2 in soli 13 minuti. Al termine della partita, negli spogliatoi dell'Albiceleste è esplosa una festa travolgente tra cori, bandiere e giocatori scatenati. Le immagini stanno facendo il giro del mondo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

argentina delirio dopo la rimonta con l egitto otamendi guida la festa
© Video.gazzetta.it - Argentina, delirio dopo la rimonta con l'Egitto: Otamendi guida la festa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Messi sbaglia, poi risorge: l'Argentina rimonta l'Egitto 3-2 dopo una partita folleL'Argentina ha vinto 3-2 contro l’Egitto in una partita combattuta e ricca di emozioni.

La clamorosa rimonta dell’Argentina contro l’EgittoL’Argentina ha vinto 3-2 contro l’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, recuperando da uno svantaggio di 2-0 a circa 15 minuti dalla fine.

Argomenti più discussi: Argentina, tifosi in delirio prima della Giordania: l'entusiasmo è incontenibile; Non date mai per morto Messi!: delirio in Argentina, un popolo in festa; Video. Tifosi del Brasile in delirio dopo la vittoria ai Mondiali sul Giappone; Messico in delirio per El Tri: poi la festa si trasforma in tragedia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web