Argentina delirio dopo la rimonta con l' Egitto | Otamendi guida la festa
L'Argentina ha vinto negli ottavi di finale del Mondiale contro l'Egitto, passando da 0-2 a 3-2 in 13 minuti. Otamendi ha guidato la rimonta e la festa tra i giocatori negli spogliatoi. La squadra ha esultato con cori e bandiere, dopo aver ribaltato il risultato in modo sorprendente.
L’Argentina ha ribaltato l’Egitto negli ottavi di finale del Mondiale con una rimonta clamorosa: da 0–2 a 3–2 in soli 13 minuti. Al termine della partita, negli spogliatoi dell'Albiceleste è esplosa una festa travolgente tra cori, bandiere e giocatori scatenati. Le immagini stanno facendo il giro del mondo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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