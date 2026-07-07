Argentina delirio dopo la rimonta con l' Egitto | Otamendi guida la festa

Notizia in breve

L'Argentina ha vinto negli ottavi di finale del Mondiale contro l'Egitto, passando da 0-2 a 3-2 in 13 minuti. Otamendi ha guidato la rimonta e la festa tra i giocatori negli spogliatoi. La squadra ha esultato con cori e bandiere, dopo aver ribaltato il risultato in modo sorprendente.