Elisa annuncia un concerto evento a Campovolo per i 30 anni di carriera

Da superguidatv.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elisa sarà la prima artista a esibirsi a Campovolo in occasione dei suoi 30 anni di carriera. L'evento è stato annunciato come un concerto speciale, senza indicare ulteriori dettagli sul programma o la data precisa. La location di Campovolo ospiterà questa esibizione, che rappresenta un primato per l'artista. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altri artisti o collaborazioni coinvolte nell'evento.

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Elisa è la prima artista a fare un concerto a Campovolo: ecco la festa per i suoi 30 anni di carriera. Trent’anni di musica non si celebrano con un semplice concerto, ma costruendo un mondo. È questa la filosofia dietro “SOUNDTRACK ’97-’27”, l’evento kolossal con cui Elisa festeggerà, l’11 settembre 2027, i tre decenni dal suo debutto discografico. Elisa ed il concerto evento a Campovolo per i 30 anni di carriera. L’appuntamento è alla RCF Arena di Campovolo, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria “città temporanea” (com’è stata definita dalla stessa artista) dedicata non solo alla musica, ma alla cultura, al benessere e alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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