Roma sequestrata discoteca abusiva vicino Porta Portese
A Roma, nelle vicinanze di Porta Portese, è stata sequestrata una discoteca abusiva. L’attività era gestita tramite i social network, dove venivano pubblicizzate le serate con l’annuncio di dj e altri artisti. La struttura funzionava senza le autorizzazioni necessarie e senza rispettare le normative di sicurezza. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità e sono intervenute per mettere fine all’attività non autorizzata. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia di repressione di locali illegali in città.
Roma, 21 maggio 2026 – Organizzava e promuoveva serate attraverso i social network, con tanto di dj set, richiamando decine di giovani in un locale trasformato, di fatto, in una discoteca abusiva, priva però delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle basilari condizioni di sicurezza previste dalla normativa di settore. È quanto emerso nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato a due passi da Porta Portese, all’interno di una struttura adibita abusivamente ad attività di intrattenimento danzante, culminato con il sequestro preventivo dell’immobile a fronte delle numerose irregolarità riscontrate dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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