Roma sequestrata discoteca abusiva vicino Porta Portese

A Roma, nelle vicinanze di Porta Portese, è stata sequestrata una discoteca abusiva. L’attività era gestita tramite i social network, dove venivano pubblicizzate le serate con l’annuncio di dj e altri artisti. La struttura funzionava senza le autorizzazioni necessarie e senza rispettare le normative di sicurezza. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità e sono intervenute per mettere fine all’attività non autorizzata. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia di repressione di locali illegali in città.

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Roma, 21 maggio 2026 – Organizzava e promuoveva serate attraverso i social network, con tanto di dj set, richiamando decine di giovani in un locale trasformato, di fatto, in una discoteca abusiva, priva però delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle basilari condizioni di sicurezza previste dalla normativa di settore. È quanto emerso nel corso di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato a due passi da Porta Portese, all’interno di una struttura adibita abusivamente ad attività di intrattenimento danzante, culminato con il sequestro preventivo dell’immobile a fronte delle numerose irregolarità riscontrate dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, sequestrata discoteca abusiva all’Eur: sovraffollamento oltre il 300%Roma, 8 aprile 2026 – Nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi, nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Locale di Roma... Festa con 380 persone ma il locale è un'associazione culturale: sequestrata discoteca abusiva all'EurEventi pubblicizzati con musica dal vivo, il prezzo del biglietto di 20 euro e un considerevole sovraffollamento. Discoteca abusiva, sequestrato il locale della movida clandestina VIDEONuovo intervento delle forze dell’ordine contro la movida irregolare nella capitale. A Porta Portese, nel cuore di Roma, la polizia di Stato ha sequestrato un locale trasformato ... ilgazzettino.it Roma, locale abusivo della movida sequestrato a Porta Portese: serate pubblicizzate online e gravi carenze di sicurezzaRoma, sequestrato locale abusivo a Porta Portese: serate pubblicizzate online, autorizzazioni assenti e gravi carenze di sicurezza. lamilano.it