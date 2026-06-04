Durante un party, la polizia di Stato ha sequestrato un'area all’interno di antiche cave di tufo nella zona di Tor Cervara, utilizzata come discoteca senza autorizzazione. L’area, allestita con impianti audio e luci, era stata allestita illegalmente e funzionava senza licenza. Il sequestro è stato eseguito in via preventiva, per interrompere l’attività non autorizzata.

Un’area adibita abusivamente a discoteca, ricavata all’interno di antiche cave di tufo in zona Tor Cervara, è stata posta sotto sequestro preventivo dalla polizia di Stato. Il provvedimento è scattato durante lo svolgimento di una serata danzante, pubblicizzata attraverso i canali social e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Si parla di: Discoteca abusiva nelle cave di Tor Cervara, sequestrata l'area durante il party.

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