Oscar Piastri | Oggi condizioni diverse peccato non aver dimostrato granchè

Oscar Piastri partirà dalla terza fila nel GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota ha commentato le condizioni della pista di oggi, dicendo che erano diverse rispetto alle prove e che non è riuscito a dimostrare molto. La gara si svolge questo weekend, con Piastri che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

Oscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend. Una prestazione che conferma l’andamento dell’australiano in questo weekend, spesso lontano dalle posizioni che contano. Precisamente, il pilota McLaren ha raccolto un ritardo di 0.447 rispetto al compagno di squadra Lando Norris, poleman di giornata in 1:17.207 precedendo le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo con 0.012 e 0.238. Una volta raggiunto il parco chiuso, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “ Non è stato proprio facile – ha detto Piastri – È stato solo un po’ in lotta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Oscar Piastri Sets The Fastest Lap On Friday! | 2026 Australian Grand Prix

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