Durante la seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, il pilota della McLaren ha ottenuto il sesto miglior tempo, ma non è riuscito a superare l’ottava posizione. La giornata si è rivelata difficile per lui, evidenziando che la vettura non raggiunge la velocità desiderata. La sessione si è svolta nel circuito cittadino, con condizioni di pista che non hanno favorito le prestazioni del team.

Un venerdì difficile per Oscar Piastri e la McLaren. Il pilota non è infatti andato oltre l’ottava piazza in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Monac o, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il mitico circuito cittadino. Nello specifico il nativo di Melbourne ha accumulato un ritardo di 1.587 rispetto al primo della classe, ovvero Charles Leclerc, leader in 1:13.978 davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, secondo a 0.226, oltre che alla Red Bull di Max Verstappen, terzo a 0.513. Una volta arrivato in zona mista, l’australiano ha commentato quanto fatto: “ Non siamo veloci come vorremmo, purtroppo – ha detto Piastri – Quindi, sì, un po’ difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non siamo veloci come vorremmo, giornata dura per noi”

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