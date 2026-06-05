F1 Oscar Piastri | Non siamo veloci come vorremmo giornata dura per noi
Durante la seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, il pilota della McLaren ha ottenuto il sesto miglior tempo, ma non è riuscito a superare l’ottava posizione. La giornata si è rivelata difficile per lui, evidenziando che la vettura non raggiunge la velocità desiderata. La sessione si è svolta nel circuito cittadino, con condizioni di pista che non hanno favorito le prestazioni del team.
Un venerdì difficile per Oscar Piastri e la McLaren. Il pilota non è infatti andato oltre l’ottava piazza in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Monac o, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il mitico circuito cittadino. Nello specifico il nativo di Melbourne ha accumulato un ritardo di 1.587 rispetto al primo della classe, ovvero Charles Leclerc, leader in 1:13.978 davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, secondo a 0.226, oltre che alla Red Bull di Max Verstappen, terzo a 0.513. Una volta arrivato in zona mista, l’australiano ha commentato quanto fatto: “ Non siamo veloci come vorremmo, purtroppo – ha detto Piastri – Quindi, sì, un po’ difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it
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