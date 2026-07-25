Oggi, nel GP di Ungheria, Oscar Piastri partirà dalla terza fila, in undicesima posizione. Le condizioni della pista sono risultate diverse rispetto alle sessioni precedenti. Piastri ha commentato di non aver potuto mostrare molto durante le qualifiche, definendo la giornata deludente. La gara si svolgerà nel fine settimana, con il pilota che cercherà di recuperare posizioni in corsa.

Oscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend. Una prestazione che conferma l’andamento dell’australiano in questo weekend, spesso lontano dalle posizioni che contano. Precisamente, il pilota McLaren ha raccolto un ritardo di 0.447 rispetto al compagno di squadra Lando Norris, poleman di giornata in 1:17.207 precedendo le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo con 0.012 e 0.238. Una volta raggiunto il parco chiuso, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “ Non è stato proprio facile – ha detto Piastri – È stato solo un po’ in lotta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Oggi condizioni diverse, peccato non aver dimostrato granchè”

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Oscar Piastri Crashes On Formation Lap At Home Race

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