Due sorelle in vacanza hanno filmato un orso bruno subadulto a Carona, in Valle Brembana, giovedì 23 luglio. L’animale si trovava a pochi metri da loro, ha attraversato il torrente Brembo e si è risalito sul pendio. L’avvistamento è stato documentato in un video.

Un orso bruno subadulto è stato avvistato giovedì 23 luglio a Carona, in Valle Brembana, nella provincia di Bergamo, da due sorelle in vacanza. L’animale, a pochi metri da loro, ha attraversato il torrente Brembo ed è risalito sul pendio. La Polizia provinciale ha confermato l’avvistamento, il primo in zona dal 2012, dopo un altro caso registrato a inizio mese in Val Seriana. Carona, faccia a faccia con l’orso Un incontro da far tremare i polsi. Due sorelle in vacanza sulle Orobie bergamasche si sono trovate faccia a faccia con un orso bruno, a distanza ravvicinata, fortunatamente senza che l’animale mostrasse la minima intenzione di aggredirle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orso avvistato a Carona Valle Brembana, in un video l'incontro ravvicinato di due sorelle in vacanza

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