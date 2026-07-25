carona orso avvistato da due ragazze in vacanza

Due sorelle di Lucca hanno incontrato un orso mentre si trovavano sulle rive del Brembo. Le ragazze stavano cercando refrigerio quando hanno visto l’animale, che si trovava vicino al corso d’acqua. L’avvistamento è avvenuto nel pomeriggio e non ci sono stati contatti o incidenti con l’orso. La zona è stata raggiunta dalle autorità per verificare la presenza dell’animale e monitorare la situazione.

Due sorelle di Lucca si sono imbattute nell’esemplare mentre cercavano un po’ di refrigerio sulle rive del Brembo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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