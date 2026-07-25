Il 23 luglio, due sorelle in vacanza a Carona hanno filmato un orso in un video. L’animale è stato avvistato mentre si trovava nei pressi di un bosco. Le giovani hanno riferito di averlo visto da distanza ravvicinata, senza riportare ferite o incidenti. La zona è stata immediatamente monitorata dalle autorità, che hanno raccolto le testimonianze e avviato controlli sul territorio.

Carona (Bergamo), 25 luglio 2026 – A tu per tu con un orso? È quanto accaduto, giovedì 23 luglio, a due giovani sorelle di Lucca, in vacanza a Carona, in Valle Brembana, nella Bergamasca. A tu per tu con l’orso. Le due sorelle di Lucca, di 23 e 19 anni, si sono imbattute nell’esemplare mentre cercavano sollievo dal caldo nelle acque del Brembo, nella frazione di Pagliari, a 1.350 metri di altezza. Davanti a lui, piuttosto spaventante ma anche affascinate, si sono immobilizzate e, senza dire una parola, hanno osservato i movimenti dell’animale. L’orso ha attraversato il torrente e poi si è arrampicato sul pendio della montagna. Il video della fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carona, orso avvistato da due ragazze in vacanza: l’animale immortalato in un video

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He abandons his wife for her childs killer, leaving her shattered before the world.

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