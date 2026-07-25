Carona orso avvistato da due ragazze in vacanza | l’animale immortalato in un video

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 23 luglio, due sorelle in vacanza a Carona hanno filmato un orso in un video. L’animale è stato avvistato mentre si trovava nei pressi di un bosco. Le giovani hanno riferito di averlo visto da distanza ravvicinata, senza riportare ferite o incidenti. La zona è stata immediatamente monitorata dalle autorità, che hanno raccolto le testimonianze e avviato controlli sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Carona (Bergamo), 25 luglio 2026 – A tu per tu con un orso?  È quanto accaduto, giovedì 23 luglio, a due giovani sorelle di Lucca, in vacanza a Carona, in Valle Brembana, nella Bergamasca. A tu per tu con l’orso. Le due sorelle di Lucca, di 23 e 19 anni,  si sono imbattute nell’esemplare mentre cercavano sollievo dal caldo nelle acque del Brembo,  nella frazione di Pagliari, a 1.350 metri di altezza. Davanti a lui, piuttosto spaventante ma anche affascinate,  si sono immobilizzate e, senza dire una parola, hanno osservato i movimenti dell’animale. L’orso ha  attraversato il torrente  e poi si è arrampicato sul pendio della montagna. Il video della fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

carona orso avvistato da due ragazze in vacanza l8217animale immortalato in un video
© Lanazione.it - Carona, orso avvistato da due ragazze in vacanza: l’animale immortalato in un video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

He abandons his wife for her childs killer, leaving her shattered before the world.

Video He abandons his wife for her childs killer, leaving her shattered before the world.

Notizie e thread social correlati

Carona, orso avvistato da due sorelle: «Era a 15 metri, gigantesco e bellissimo. Ci ha sentite e se n'è andato»Due sorelle di 23 e 19 anni hanno avvistato un orso bruno a circa 15 metri durante una vacanza sulle Orobie.

Carona, il video dell'orso incrociato a distanza ravvicinata da mamma e figlieDue ragazze di 23 e 19 anni, residenti a Lucca, hanno avuto un incontro ravvicinato con un orso a Carona.

Temi più discussi: Carona, orso avvistato da due sorelle: Era a 15 metri, gigantesco e bellissimo. Ci ha sentite e se n'è andato; Orso avvistato a Carona da due sorelle: A 10 metri da noi, abbiamo mantenuto il controllo; Orso avvistato a Carona, due escursioniste a pochi metri dall’animale - Il video; Il racconto delle due ragazze a dieci metri dall’orso: Ci ha viste e se n’è andato. Che paura - Il video.

carona orso avvistato daCarona, orso avvistato da due ragazze in vacanza: l’animale immortalato in un videoDue sorelle di Lucca si sono imbattute nell’esemplare mentre cercavano un po’ di refrigerio sulle rive del Brembo. Rimaste immobili tra paura e stupore, finché l’animale non si è allontanato su un pen ... ilgiorno.it

carona orso avvistato daOrso avvistato da due sorelle: Era a 15 metri, gigantesco. Ci ha sentite e se n'è andatoL'incontro nella boschi sopra Pagliari, la madre delle ragazze lo ha filmato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web