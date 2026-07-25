Amazon ha annunciato che sposterà alcuni voli da Malpensa a Montichiari, un cambiamento che potrebbe favorire il rilancio dello scalo della Bassa. Il vice presidente del Consiglio regionale ha commentato che questa decisione rappresenta una buona opportunità per il settore, sottolineando come l’asse tra Orio al Serio e Montichiari possa essere strategico per lo sviluppo dell’aeroporto locale. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore.

Vicepresidente del Consiglio regionale, Emilio Del Bono, la notizia che Amazon sposterà i propri voli da Malpensa a Montichiari rappresenta una opportunità per il rilancio dello scalo? «È una buona notizia. Ora l’aeroporto di Montichiari può avere una prospettiva. Si devono creare le condizioni per una sinergia autentica con Bergamo, è il naturale alleato dello sviluppo del polo monteclarense. Per questo, è stata una decisione sbagliatissima l’aver abbandonato il trasporto civile. Tutti gli scali hanno un mix cargo e passeggeri». La saturazione di Orio al Serio può trasformarsi in un’ulteriore occasione di crescita per Brescia? «La forza di Orio è l’essere un grande hub del low-cost. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Orio al Serio e l'asse con Montichiari, Del Bono (Pd): «Solo con così si può rilanciare lo scalo della Bassa»

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