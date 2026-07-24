Amazon sceglie Montichiari e dice addio a Malpensa Ora lo scalo può decollare | previsti 38 voli a settimana

Da brescia.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amazon ha deciso di spostare le sue attività di consegna dallo scalo di Malpensa a quello di Montichiari. La compagnia prevede di effettuare circa 38 voli a settimana da questa nuova base. La scelta interessa solo le operazioni di consegna, mentre il centro di distribuzione rimane aperto. La decisione si inserisce in un processo di riorganizzazione delle rotte di consegna, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni logistiche.

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I colossi economici internazionali sfuggono alle dinamiche locali. L’alienazione dal contesto in cui operano, a volte causa dei problemi alle comunità locali (soprattutto quando le istituzioni sono costrette a fronteggiare l’impatto sociale di delocalizzazioni e licenziamenti); altre volte spariglia le carte e porta innovazione, sviluppo e prosperità. È quest’ultimo il caso della scelta imprenditoriale di Amazon Italia di trasferire la propria logistica dall’aeroporto di Malpensa a quello di Montichiari. Un salto di qualità strategico per (ri)lanciare lo scalo cargo Gabriele D’Annunzio. I dati relativi al 2025 sono impietosi, la quantità delle merci trasportate è di 31. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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