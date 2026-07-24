I colossi economici internazionali sfuggono alle dinamiche locali. L’alienazione dal contesto in cui operano, a volte causa dei problemi alle comunità locali (soprattutto quando le istituzioni sono costrette a fronteggiare l’impatto sociale di delocalizzazioni e licenziamenti); altre volte spariglia le carte e porta innovazione, sviluppo e prosperità. È quest’ultimo il caso della scelta imprenditoriale di Amazon Italia di trasferire la propria logistica dall’aeroporto di Malpensa a quello di Montichiari. Un salto di qualità strategico per (ri)lanciare lo scalo cargo Gabriele D’Annunzio. I dati relativi al 2025 sono impietosi, la quantità delle merci trasportate è di 31. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Amazon sceglie Montichiari e dice addio a Malpensa. Ora lo scalo può decollare: previsti 38 voli a settimana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amazon Italia trasferisce la propria sede a Montichiari, ora lo scalo punta al rilancio

Bari, voli a rischio domani: sciopero Enav ed EasyJet blocca lo scaloDomani a Bari i voli sono a rischio a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Enav e di EasyJet.