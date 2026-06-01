All’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio è stato avviato il primo servizio in Italia di noleggio di biciclette elettriche premium all’interno di un’aerostazione. Il servizio si chiama “NextBg - The new way to explore Bergamo” ed è stato istituito per permettere ai viaggiatori di noleggiare e-bike direttamente in aeroporto.

Orio al Serio (Bergamo) – Nasce all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio “NextBg - The new way to explore Bergamo“, il primo servizio di noleggio di biciclette elettriche premium attivo in un’aerostazione italiana. Dietro al progetto la collaborazione tra Dif, azienda attiva nella distribuzione di prodotti editoriali, e Sacbo, la società di gestione dello scalo bergamasco. Al loro fianco i partner tecnici Wurth, che ha fornito l’attrezzatura necessaria per l’allestimento di una bike room gratuita a disposizione di chiunque viaggi in bici attraverso l’aeroporto, e Bergamont, marchio tedesco del gruppo Scott, che ha fornito le oltre 25 e-bike di ultima generazione disponibili per il noleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noleggio di e-bike in aeroporto: Orio al Serio il primo scalo italiano

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Dallo scalo alle bellezze del territorio con l’e-bike. Disponibili anche percorsi guidati ed esperienze progettate su misura. x.com

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