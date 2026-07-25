Orfeo Summer Festival cambia la viabilità a Taranto | ecco le deviazioni degli autobus
Dal 25 al 28 luglio, durante l'Orfeo Summer Festival sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III, la viabilità nel centro di Taranto subirà modifiche. Le deviazioni interesseranno anche le linee di autobus, che seguiranno percorsi alternativi rispetto alle consuete rotte. La modifica alla circolazione si rende necessaria per consentire lo svolgimento dell'evento musicale. Le autorità hanno comunicato le variazioni temporanee alle linee di trasporto pubblico locale, senza specificare le rotte alternative.
Tarantini Time Quotidiano In occasione dell'”Orfeo Summer Festival – Ultrasuoni Music Fest 2026?, in programma sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III dal 25 al 28 luglio, cambierà la viabilità nel centro di Taranto con conseguenti modifiche anche al trasporto pubblico locale. Con l’ordinanza della Polizia Locale n. 481 del 23 luglio 2026 è stato disposto il divieto di transito veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e via Massari, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 24 di ciascuna giornata della manifestazione. Per consentire il regolare svolgimento del festival, gli autobus provenienti da Porto Mercantile e Tamburi e diretti verso Città Nuova seguiranno percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Segui gli aggiornamenti su Taranto.
Notizie e thread social correlati
Milano-Taranto, cambia la viabilità: ecco le deviazioni delle linee bus Kyma MobilitàSabato 11 luglio, in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica “Milano-Taranto”, le linee di bus di Kyma Mobilità...
Lucca Summer Festival, sale l’attesa per il Katy Perry. Divieti e viabilità, ecco cosa cambiaPer il concerto di Katy Perry previsto per domenica 19 luglio sugli spalti delle Mura, il Comune di Lucca e Lucca Plus hanno predisposto un piano di...
Argomenti più discussi: Vincenzo Salemme inaugura l'Orfeo Summer Festival: alla Rotonda del Lungomare arriva ...e fuori nevica!; Orfeo Summer Festival, cambia il percorso degli autobus sul Lungomare. Ecco quando e come; Orfeo Summer Festival: strade chiuse e divieti di sosta in centro; Modifiche alla viabilità e deviazioni bus per l’Orfeo Summer Festival 2026.
MODIFICHE VIABILITA' E BUS PER LA MANIFESTAZIONE ORFEO SUMMER FESTIVAL Kyma Mobilità informa: In occasione della manifestazione Orfeo Summer Festival – Ultrasuoni Music Fest 2026, in programma sulla Rotonda del Lungomare Vittorio E facebook