Tarantini Time Quotidiano In occasione dell'”Orfeo Summer Festival – Ultrasuoni Music Fest 2026?, in programma sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III dal 25 al 28 luglio, cambierà la viabilità nel centro di Taranto con conseguenti modifiche anche al trasporto pubblico locale. Con l’ordinanza della Polizia Locale n. 481 del 23 luglio 2026 è stato disposto il divieto di transito veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e via Massari, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 24 di ciascuna giornata della manifestazione. Per consentire il regolare svolgimento del festival, gli autobus provenienti da Porto Mercantile e Tamburi e diretti verso Città Nuova seguiranno percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Orfeo Summer Festival, cambia la viabilità a Taranto: ecco le deviazioni degli autobus

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