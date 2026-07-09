Sabato 11 luglio, in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica “Milano-Taranto”, le linee di bus di Kyma Mobilità subiranno deviazioni lungo il Lungomare Vittorio Emanuele III e piazza Ebalia. La modifica dei percorsi riguarda il trasporto pubblico urbano e suburbano, con variazioni specifiche per garantire il passaggio della manifestazione. Le deviazioni saranno in vigore durante l’intera giornata, fino al termine dell’evento.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica “Milano-Taranto”, in programma sabato 11 luglio sul Lungomare Vittorio Emanuele III e in piazza Ebalia, Kyma Mobilità ha comunicato alcune variazioni ai percorsi del trasporto pubblico urbano e suburbano. Le modifiche saranno in vigore dalle 16 alle 20, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, in attuazione dell’ordinanza della Polizia Locale. Per le linee dirette verso Porto Mercantile e Tamburi, provenienti dalla Città Vecchia, non sono previste variazioni e i mezzi seguiranno il percorso abituale. Cambiano invece gli itinerari delle linee in direzione Città Nuova. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Tarantinitime.it - Milano-Taranto, cambia la viabilità: ecco le deviazioni delle linee bus Kyma Mobilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pezzavilla, cambia la viabilità: deviazioni per quattro linee bus nel fine settimanaNel quartiere Pezzavilla ci saranno deviazioni nelle linee di autobus durante il fine settimana a causa di un’ordinanza della Polizia Locale.

Taranto: nella notte niente bus navetta dopo il concerto, “i responsabili ne risponderanno” Le scuse di Kyma mobilità "per l'inaccettabile disservizio"Nella notte non è stato garantito il servizio di bus navetta dopo il concerto, provocando disagi tra i partecipanti.

Temi più discussi: Crema - Folla per la Milano-Taranto; Milano-Taranto, festa a Breganze tra emozioni e motori d'altri tempi / LE FOTO; 39° Milano-Taranto. Ottimo il controllo orario organizzato dal Moto Club Crema; Grande successo per la Milano-Taranto.

Taranto, torna il Frecciarossa per Milano e Torino via Potenza: servizio garantito fino al 2026. La circolazione riparte dal 4 luglio - X x.com

Il rombo della Milano-Taranto a ModiglianaOggi la storica parata motociclistica passa dalla provinciale Faentina: tappa d’obbligo il famoso Museo Parilla, tra cimeli unici ... msn.com

FRECCIAROSSA TARANTO Frecciarossa Taranto-Roma, Lega Puglia: Dopo una montagna di bugie, Piemontese esce i soldi per TarantoIl gruppo regionale della Lega Puglia interviene sul caso dei collegamenti ferroviari tra Taranto, Roma e Milano ... statoquotidiano.it