Per il concerto di Katy Perry previsto per domenica 19 luglio sugli spalti delle Mura, il Comune di Lucca e Lucca Plus hanno predisposto un piano di gestione del traffico e dei parcheggi. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito in alcune aree, con modifiche temporanee alla viabilità cittadina. La logistica comprende anche servizi di controllo e indicazioni per facilitare l'afflusso dei partecipanti e limitare i disagi.

Lucca, 17 luglio 2026 - È pronta la logistica straordinaria per traffico e parcheggi organizzata dal Comune di Lucca e da Lucca Plus in occasione del concerto di Katy Perry che si terrà sugli spalti delle Mura domenica 19 luglio. Chiusura area di spettacolo e aree limitrofe. Il parcheggio Carducci sarà chiuso dalle 00.00 domenica 19 luglio fino alle 8 di lunedì 20 luglio con divieto di sosta con rimozione; viale Carducci e l'area di prefiltraggio est (viale Repubblica, viale Cavour fino a piazzale Risorgimento escluso) saranno chiusi al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta con rimozione dalle 00.00 di domenica 19 luglio fino... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Lanazione.it - Lucca Summer Festival, sale l’attesa per il Katy Perry. Divieti e viabilità, ecco cosa cambia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lucca Summer Festival, buona la prima: Einaudi incanta Piazza Napoleone

Notizie e thread social correlati

Lucca Summer Festival, che show. Sale l’attesa per Katy Perry e ZuccheroAl Lucca Summer Festival 2026 sono stati venduti oltre 70mila biglietti, con due date già esaurite e tredici concerti in programma dal 24 giugno al...

Lucca Summer Festival 2026 al via: si parte con Ludovico Einaudi e David Byrne, aspettando Katy Perry e ZuccheroIl Lucca Summer Festival 2026 ha iniziato con i concerti di Ludovico Einaudi e David Byrne.

Temi più discussi: Summer Festival. Divieti e chiusure per lo show sugli spalti. La nostra guida pratica; Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Lucca; Scaletta concerto Zucchero a Lucca, Area Mure Storiche 16 luglio 2026; Lucca Summer Festival: scatta il piano per la logistica e traffico per il concerto di Zucchero.

Lucca Summer Festival, sale l’attesa per il Katy Perry. Divieti e viabilità, ecco cosa cambiaLe informazioni utili su logistica e traffico in occasione dell’evento che si terrà sugli spalti delle Mura domenica 19 luglio ... lanazione.it

Zucchero infiamma l’Ex Campo Balilla: oltre 12mila spettatori per il Summer FestivalDue ore e mezza di musica e grandi successi per il ritorno dell'artista emiliano a Lucca. Domani (17 luglio) il testimone passa a Ronnie Wood ... luccaindiretta.it

Vi capita anche a voi che la folla cambi completamente la voglia di andare a un festival? reddit