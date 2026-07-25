Richard Carapaz ha vinto la ventesima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Le Bourg d’Oisans e l’Alpe d’Huez, lunga 170,9 chilometri. È il suo secondo successo parziale in questa edizione. La gara si è conclusa con un arrivo in salita sulla celebre salita alpina, dove il ciclista ha preceduto gli avversari e tagliato per primo il traguardo.

Richard Carapaz, da autentico campione di razza, conquista il secondo successo parziale in questa edizione e trionfa nella frazione regina del Tour de France, Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 chilometri. L’ecuadoriano, nel finale, approfitta del doppio capitombolo dello sfortunato Sepp Kuss, terzo a 31”, e taglia il traguardo a braccia alzate. Conquista un prestigioso piazzamento sul podio Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga nel finale parte, chiude secondo con un distacco di 26” e rifila anche trentanove secondi alla maglia gialla. Arrivano praticamente in parata Tadej Pogacar, indiscusso leader della classifica generale, e Isaac Del Toro, quarto e quinto con un distacco di 1’05”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France 2026, ventesima tappa: Carapaz trionfa anche all’Alpe d’Huez

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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Favoriti Fantacycling tappa 20 Tour de France #TDF2026 Partenza: Le Bourg Oisans Arrivo: Alpe d'Huez 170.9 km ????? Pogacar ???? Evenepoel ??? L. Martinez ?? Carapaz ? Kuss Del Toro 50% GC, 50% Fuga x.com

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