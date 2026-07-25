Ora basta con le ferie gestite in modo iniquo
Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato che non ci sono aggiornamenti sulla cassa integrazione, ma hanno anche criticato duramente le modalità di gestione delle ferie. Secondo i rappresentanti sindacali, le ferie vengono gestite in modo iniquo e devono essere cambiate. La presa di posizione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o dichiarazioni da parte dell’ente responsabile.
"Da Tisg nessuna novità sulla cassa integrazione. Stop a ferie gestite in modo iniquo". Netta la posizione delle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, che spostano l’attenzione dalle trattative per il futuro del gruppo alla condizione contrattuale dei lavoratori, denunciando una gestione che all’unisono viene definita ‘inaccettabile’ all’interno dello stabilimento di Marina di Carrara. In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali sottolineano come il dibattito pubblico sia concentrato sulle prospettive industriali e sull’eventuale ingresso di nuovi investitori, aspetti ritenuti decisivi per salvaguardare i circa 2.000 posti di lavoro complessivi; parallelamente, però, chiedono che non vengano trascurati i problemi quotidiani dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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