ora basta con le ferie gestite in modo iniquo

Notizia in breve

Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato che non ci sono aggiornamenti sulla cassa integrazione, ma hanno anche criticato duramente le modalità di gestione delle ferie. Secondo i rappresentanti sindacali, le ferie vengono gestite in modo iniquo e devono essere cambiate. La presa di posizione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o dichiarazioni da parte dell’ente responsabile.