Dopo l’aggressione al titolare di una latteria, sono in corso controlli sul territorio. La violenza ha portato alla richiesta di un commissariato e alla fine delle promesse. Le autorità stanno intensificando le verifiche nei quartieri per contrastare i fenomeni criminali. La situazione ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi concreti. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona.

Proseguono i controlli del territorio dopo l’aggressione al titolare della latteria di via Cavour che ha acceso i riflettori sulla questione criminalità. Diversi sono stati gli interventi anche a livello parlamentare con il deputato Fabio Raimondo che ha sentito sulla vicenda il Questore. "Esprimo la mia piena solidarietà al commerciante aggredito in via Cavour e ai cittadini rimasti coinvolti nel tentativo di fermare la violenza. Quanto accaduto è di una gravità assoluta e si inserisce in una serata segnata da ulteriori episodi di violenza che hanno creato forte allarme nel centro di Corsico. Per questo ho contattato personalmente il Questore di Milano, al quale ho chiesto di mantenere la massima attenzione sulla vicenda e di valutare un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo del territorio – spiega –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La violenza e le reazioni: "Ora un commissariato. Basta con le promesse"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Sicurezza e viabilità: basta con le promesse"Circa quaranta famiglie della Contrada di Gabbiano chiedono alla nuova Amministrazione di Fermo azioni concrete sulla sicurezza e la viabilità, dopo...

Scherma, la fine di un incubo dopo le accuse di violenza sessuale: "Ora basta spettacolarizzazioni"Si è concluso recentemente davanti al Tribunale di Siena il procedimento giudiziario riguardante due atleti di scherma, imputati per accuse di...

Temi più discussi: La violenza e le reazioni: Ora un commissariato. Basta con le promesse; L’appello dei sopravvissuti alla Shoah: Basta divisioni nel popolo ebraico; Violenza in centro storico, appello dopo l’ultimo raid. Basta, adesso più polizia; Ladispoli, violenza sulle donne: l’appello della politica Basta emergenze, servono prevenzione e sostegno.

Oggi ho avuto il piacere di partecipare a Palazzo Madama alla presentazione di ‘Rosso Panarea’ di Francesco Musolino, un noir che affronta con coraggio temi drammaticamente attuali come gli incel e il femminicidio. Ogni storia che parla di violenza sulle do x.com

La violenza e le reazioni: Ora un commissariato. Basta con le promesseProseguono i controlli del territorio dopo l’aggressione al titolare della latteria di via Cavour che ha acceso i riflettori ... ilgiorno.it

Violenza in centro storico, appello dopo l’ultimo raid. Basta, adesso più poliziaNel weekend brutale aggressione del branco a tre minori. E parte la lettera appello alle istituzioni di Confcommercio, Chiesa L’Orientale e del ... napoli.repubblica.it