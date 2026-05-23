Manca poco al Clash in Italy di Torino, evento di wrestling che vede tra i protagonisti Charlotte Flair. La wrestler ha dichiarato che le atlete hanno dimostrato pazienza e ora sono pronte a cambiare atteggiamento. L’evento si svolgerà a breve, e Charlotte ha parlato anche della sua carriera e del futuro della divisione femminile nel wrestling. La competizione rappresenta un momento importante per le atlete coinvolte.

Manca poco al Clash in Italy di Torino e abbiamo avuto modo di intervistare una delle sue protagoniste: Charlotte Flair, per parlare dell'evento, della sua carriera e del futuro della divisione femminile. Manca pochissimo: l'evento che tutti i fan italiani del wrestling stanno aspettando è alle porte. La WWE farà tremare le mura di Torino per l'attesissimo Clash in Italy, in scena all'Inalpi Arena il 31 maggio e in diretta esclusiva su Netflix. Sul quadrato saliranno molti dei wrestler più famosi, la vera nobiltà del settore, che vede in Charlotte Flair la sua indiscussa regina. La lottatrice è pronta a scendere in campo insieme ad Alexa Bliss e all'incredibile Rhea Ripley per un match a squadre che promette scintille contro un trio altrettanto pericoloso: Jade Cargill, Michin e B-Fab. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clash in Italy, sul ring con Charlotte Flair: “Abbiamo fatto le brave, ora basta”

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That winning feeling for Charlotte Flair and Alexa Bliss

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